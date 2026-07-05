المركزي يطمئن بشأن «الأمن السيبراني» وعودة الأنظمة للعمل

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى اجتماعًا اليوم الأحد في مقر المصرف، مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب الليبي، في إطار استمرار التنسيق بين المصرف والسلطة التشريعية بشأن المستجدات الاقتصادية والمالية والمصرفية في البلاد.

وتناول الاجتماع مناقشة بيانات الإنفاق والإيراد العام حتى شهر يونيو 2026، إضافة إلى استعراض آخر تطورات برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية الذي يعمل عليه مصرف ليبيا المركزي بهدف دعم الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز الاستدامة المالية للدولة وحماية مقدراتها.

كما قدم محافظ المصرف إحاطة شاملة للجنة المالية بشأن ملف الأمن السيبراني، موضحًا الإجراءات المتخذة لاحتواء أي مخاطر محتملة، ومؤكدًا عدم تعرض الحسابات المصرفية أو الأرصدة لأي عمليات اختراق أو سحب.

وأكد المحافظ في هذا السياق عودة جميع الأنظمة المصرفية إلى العمل بشكل طبيعي، مع استمرار جهود المتابعة الفنية لضمان استقرار المنظومة المصرفية وحمايتها من أي تهديدات مستقبلية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات دورية تهدف إلى تعزيز التنسيق بين مصرف ليبيا المركزي ومجلس النواب، بما يضمن متابعة دقيقة للأوضاع المالية العامة ودعم السياسات الاقتصادية في البلاد.