المركزي يكشف أبرز مؤشرات أداء المصارف التجارية في ليبيا للربع الأول 2025

أعلنت إدارة البحوث والإحصاء بمصرف ليبيا المركزي، عن صدور تقرير “أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف التجارية – الربع الأول 2025″، والذي يتناول أداء القطاع المصرفي خلال الربع الأول من العام الحالي.

ويقدّم التقرير تحليلاً شاملاً لأبرز بنود المركز المالي المُجمَّع للمصارف التجارية، من جوانب الأصول والخصوم، بالإضافة إلى تحليل قائمة الدخل المُجمَّعة.

ويتضمن التقرير أيضاً فصلًا خاصًا حول مؤشرات السلامة المالية التي تغطي الفترة من عام 2021 وحتى الربع الأول من عام 2025، ما يعزز من فهم الاتجاهات المالية ويسهم في تحسين القدرة على تقييم أداء واستقرار القطاع المصرفي الوطني.

للاطلاع على التقرير، يمكنكم زيارة الرابط التالي: تقرير أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف التجارية – الربع الأول 2025

هذا وشهد القطاع المصرفي تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة على خلفية التحديات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد.

وواجهت المصارف التجارية الليبية العديد من التحديات، مثل التذبذب في الأوضاع الأمنية، والقيود المفروضة على التحويلات المالية، والتضخم، إضافة إلى انخفاض قيمة الدينار الليبي.

ومع ذلك، بدأت السلطات المالية في ليبيا اتخاذ خطوات لتحسين استقرار القطاع المصرفي، بما في ذلك تعزيز الرقابة المالية وتحسين مؤشرات السلامة المالية.

ويُعد التقرير الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء عن “أهم البيانات والمؤشرات المالية للمصارف التجارية – الربع الأول 2025” خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وتوفير معلومات دقيقة لدعم اتخاذ القرارات المالية.

ويستعرض التقرير أداء المصارف من خلال تحليلات شاملة للمركز المالي، بما في ذلك الأصول والخصوم، مع إيلاء اهتمام خاص للمؤشرات المالية التي تؤثر على استقرار القطاع المصرفي، وهذه المعلومات تعتبر أساسية لتقييم قدرة المصارف على مواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين في القطاع المصرفي.