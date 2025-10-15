المركزي يكشف بيانات «الإيراد والإنفاق» للفترة من يناير إلى سبتمبر

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن يعلن عن بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، الذي يغطي الفترة الممتدة من 01 يناير 2025 حتى 30 سبتمبر 2025.

وأكد المصرف في بيانٍ له على استمراره في تقديم أعلى مستويات الإفصاح والشفافية، وذلك من خلال الأدوات المتاحة له، بهدف تعزيز الوعي الاقتصادي والمالي لدى مؤسسات الدولة والمواطنين على حد سواء.

وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أهمية إشراك الجميع في الواقع الاقتصادي للبلاد، من خلال نشر البيانات الدقيقة حول الإيرادات العامة والإنفاق الحكومي.

وأضاف أن المصرف يواصل جهوده لتحقيق الشفافية الكاملة في كافة تعاملاته مع المؤسسات الحكومية والمواطنين.

للاطلاع على التفاصيل الكاملة لبيان الإيراد والإنفاق العام، يمكنكم زيارة الرابط التالي:

بيان مصرف ليبيا المركزي

وفي حال وجود أي استفسارات أو طلبات للحصول على مزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع وحدة التواصل بإدارة البحوث والإحصاء عبر البريد الإلكتروني:

comm.unit@cbl.gov.ly