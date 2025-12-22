المركزي يواصل توزيع السيولة النقدية على المصارف بأيام العطلة

أفاد مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي بأن العمل مستمر خلال أيام العطلة لتغذية جميع المصارف في مختلف المدن الليبية بمخصصات السيولة النقدية، وذلك لضمان تزويد آلات السحب الذاتي بالخدمات اللازمة واستمرار توفر السيولة للمواطنين.

وأوضح المصدر، في تصريح لمنصة حكومتنا، أن هذه الإجراءات تهدف إلى منع انقطاع الخدمات المصرفية، وبيّن أن المصرف المركزي يواصل متابعة توزيع السيولة بشكل منتظم بما يضمن استقرار الأوضاع المالية وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار المصدر إلى أن مصرف ليبيا المركزي يعمل بالتنسيق مع المصارف التجارية لضمان جاهزية أجهزة الصراف الآلي واستمرار تقديم الخدمات خلال فترة العطلات، ولفت إلى أهمية هذه الإجراءات للحفاظ على السيولة النقدية وتسهيل معاملات المواطنين اليومية.