المركز العربي الأوروبي يُطالب الأمم المتحدة بالابتعاد عن ازدواجية المعايير

أفاد مصدر لـ”عين ليبيا” بأن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، قد تقدم بطلب لهيئة الأمم المتحدة بشأن المطالبة بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة.

وأدان المركز الذي يتخذ من العاصمة النرويجية أوسلو مقرا له، قطع الماء والكهرباء وفرض الحصار العسكري على المدنيين بغزة في مخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

كما طالب المركز العربي الأوروبي دول العالم بعدم ازدواجية المعايير في تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.

في غضون ذلك، أكدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن الحصار الكامل لقطاع غزة، “محظور” بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه يجب احترام كرامة الناس وحياتهم، في إشارة إلى التدهور الخطير في الأوضاع الميدانية، بسبب العدوان المتواصل والشامل على قطاع غزة منذ أربعة أيام.

وأضاف المفوض الأممي في بيان صحفي، “أن الحصار يهدد بتفاقم الوضع الحقوقي والإنساني المتردي في غزة بشكل خطير، بما في ذلك قدرة المرافق الطبية على العمل، خصوصاً في ضوء الأعداد المتزايدة من الجرحى”.

وأكد أن “فرض حصار يعرض حياة المدنيين للخطر، من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني”.

وفرضت سلطات الاحتلال “حصاراً مطبقاً” على قطاع غزة، وقطعت إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء، الأمر الذي أثار المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني المتردي.