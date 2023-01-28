المركز العربي الأوروبي يُطالب بمحاسبة إسرائيل عن جرائمها في جنين

طالب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، بمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلية عن جرائم حرب ارتكبتها في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة يوم الخميس الماضي، والتي أسفرت عن مقتل تسعة فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات الآخرين برصاص الاحتلال.

وفي بيان صُدِر الجمعة تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، طالب المركزي المجتمع الدولي بالاستجابة لوقف العنف وضمان المساءلة دون تأخير.

وشدد المركز على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره لوقف سياسة قادة الاحتلال الإسرائيلي المتعمدة وممارساتها المتمثلة في استخدام القوة المميتة خارج إطار القانون دون مراعاة للقيود التي وضعها القانون الدولي، وهو يوجب عليه المساءلة واتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الشأن.

وأكد المركز في بيانه أن جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلية الأخيرة في مخيم جنين والتي تعتمد على التصفية والقتل خارج إطار القانون تعتد وفقا للقانون الدولي جرائم حرب والتي تحقق أركانها وفقا لنص المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تستوجب المساءلة والعقاب.