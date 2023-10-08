المركز العربي الأوروبي يُطالب مجلس الأمن بحماية المدنيين الفلسطينيين

طالب المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، من مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته نحو وقف العدوان التصعيدي الإسرائيلي المرتقب وفق تصريحات رئيس وزراء حكومة إسرائيل، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين العزل، ووقف كافة الأعمال العسكرية التصعيدية بكافة أشكالها.

جاء ذلك في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أعرب خلاله المركز عن عميق قلقه إزاء التهديدات الإسرائيلية بشن هجمات عسكرية تصعيديه على الأراضي الفلسطينية المحتلة ردًا على هجمات فصائل المقاومة في قطاع غزة على المستوطنات الإسرائيلية.

وحذر المركز الذي يتخذ من أوسلو النرويجية مقرا له، من شن عدوان جديد على الفلسطينيين من جانب إسرائيل بالمخالفة لقواعد القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 المتعلقة بتنظيم قواعد معاملة المدنيين والأعيان المدنية وقت الحرب وتحت الاحتلال.

كما طالب المركز كافة الأطراف في الأراضي المحتلة بضرورة ضبط النفس وعدم التعرض للمدنيين العزل وحماية الأسرى والسجناء من كافة الأطراف وفقا للقانون الدولي الإنساني.