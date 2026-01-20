«مركز الامتحانات» يبحث رفع كفاءة العمل الإداري

عقد مدير عام المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا بمقر المركز، جمع مديري الإدارات والمكاتب والأقسام، إلى جانب عدد من موظفي المركز، وذلك في إطار متابعة سير العمل وتقييم الأداء المؤسسي.

وناقش الاجتماع واقع العمل داخل المركز، والتحديات الإدارية والتنظيمية التي تؤثر في الأداء الوظيفي، إلى جانب استعراض آليات عملية لمعالجة الإشكاليات القائمة، بما يسهم في تحسين جودة العمل ورفع كفاءة الأداء العام.

وأكد مدير عام المركز الوطني للامتحانات خلال كلمته في مستهل الاجتماع أهمية تطوير آليات العمل الداخلي، وتهيئة بيئة إدارية محفزة، مع الإشادة بدور الموظفين وجهودهم المتواصلة في إنجاح أعمال الامتحانات، واعتبارهم عنصرًا أساسيًا في استقرار منظومة التقييم والاختبارات.

ووجّه مدير عام المركز مديري الإدارات والمكاتب بضرورة إعداد وإحالة تقارير شهرية منتظمة حول سير العمل، تتضمن مقترحات عملية تهدف إلى تطوير منظومة العمل، ورفع كفاءة الموظفين، وتحسين مستوى التنسيق بين الوحدات المختلفة داخل المركز.

واختُتم الاجتماع بالاستماع إلى مداخلات وملاحظات الموظفين، حيث شدد مدير عام المركز على أن آراء العاملين تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الجدية في العمل، وتحقيق أهداف المركز، ودعم مسار التطوير المؤسسي المستدام.