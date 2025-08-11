«المركز الوطني للامتحانات» يبدأ توزيع استمارات إتمام التعليم الأساسي للدور الأول

شرع المركز الوطني للامتحانات، اليوم الاثنين، في توزيع استمارات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للدور الأول للعام الدراسي 2024-2025. وأوضح المركز أن لجنة التحضير السري أنهت تجهيز استمارات 145,633 تلميذًا وتلميذة ناجحين، تمهيدًا لتسليمها.

ودعا المركز مديري مكاتب الامتحانات في مراقبات التربية والتعليم للتواصل مع مكتب شؤون الفروع لاستلام الاستمارات وتنظيم عملية التوزيع.

ويُعد توزيع استمارات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي خطوة حاسمة في مسار العملية التعليمية، حيث تمثل هذه المرحلة نقطة الانطلاق نحو التعليم الثانوي، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في إعداد الكوادر البشرية وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل والمجتمع، والعدد الكبير للناجحين (145,633) يعكس حجم الطلب على التعليم الأساسي في البلاد وجهود الوزارة والمركز الوطني للامتحانات في تنظيم الامتحانات والإشراف عليها بدقة عالية.

وتنظيم عملية التوزيع بدقة والتواصل الفعال بين مكاتب الامتحانات ومكتب شؤون الفروع يضمن سير العملية بسلاسة، ويُعد مؤشرًا على تحسين آليات الإدارة التعليمية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأداء التعليمي وضمان حقوق التلاميذ في الحصول على شهاداتهم في الوقت المناسب.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم وتسهيل الإجراءات الإدارية لدعم الطالب والمعلم على حد سواء.