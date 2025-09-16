«المركز الوطني للامتحانات» يحدد ضوابط جديدة لقبول الطلاب غير الليبيين

أصدر المركز الوطني للامتحانات تعميمًا رسميًا بشأن ضوابط قبول وتسجيل التلاميذ والطلاب غير الليبيين في المدارس الليبية داخل البلاد.

وتأتي هذه الضوابط الجديدة في سياق جهود ليبيا لتطوير منظومة التعليم وضمان تنظيم عملية قبول الطلاب غير الليبيين بشكل واضح وشفاف، بما يحقق التوازن بين حقوق الطلاب الوافدين وقدرات المدارس على استيعابهم.

وتعكس هذه الخطوة تجارب دولية مشابهة مثل المملكة المتحدة وهونغ كونغ، حيث تُطبق سياسات محددة لقبول الطلاب الأجانب لضمان جودة التعليم والحفاظ على بيئة تعليمية متوازنة لجميع الطلاب.

