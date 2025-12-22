إيقاف قبول طلاب جدد في المدارس اعتباراً من «يناير 2026»

أصدر المركز الوطني للامتحانات تعميمًا عاجلًا إلى مديري مكاتب الامتحانات بمراقبات التربية والتعليم، يقضي بعدم قبول طلاب جدد في جميع المراحل الدراسية للعام الدراسي 2025/2026 اعتبارًا من 1 يناير 2026.

وأوضح التعميم الصادر عن المركز برئاسة المدير العام محمد أحمد مسعود أن القرار يستند إلى لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم 1013 لسنة 2022، ويأتي في ظل تجاوز المدارس نسبة 25% من الأيام الفعلية للدراسة، ما يستدعي تنظيم التحاق الطلاب وضمان استقرار العملية التعليمية.

وأكد المركز ضرورة التزام المدارس العامة والخاصة بالتعليمات الصادرة، مع السماح فقط بالحالات المستثناة وفق ما نصّت عليه اللائحة المعتمدة، وشدّد على استمرار متابعة تنفيذ القرار من قبل مكاتب الامتحانات والمراقبات التعليمية.

ويهدف القرار إلى ضبط العملية التعليمية ومنع الالتحاق المتأخر الذي يؤثر على تحصيل الطلاب وانتظام المناهج، ويعكس توجهًا لتعزيز الانضباط داخل المؤسسات التعليمية وتحقيق العدالة بين الطلبة المسجلين منذ بداية العام الدراسي.

ويعتمد المركز الوطني للامتحانات منذ سنوات على لوائح تنظيمية تحدد مواعيد القبول والتسجيل في المدارس، بهدف ضبط الكثافة الطلابية وضمان الجاهزية الأكاديمية، وتأتي لائحة سنة 2022 ضمن إطار إصلاحات أوسع لتنظيم شؤون التعليم والامتحانات على مستوى البلاد.