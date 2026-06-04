المسؤولون شرقا وغربا ساهموا في تدفق المهاجرين إلى ليبيا

15 عاما من تدفق المهاجرين إلى ليبيا وتسهيلات دخول وتنقل على مستوى عالي للمهربين وصلت حد المرور مع الطرق الرئيسية بتواطؤ ورشي للبوابات الأمنية حتى تغول المهربون وصارت لهم أذرع تحميهم وتتقاسم معهم المال.

هذا الوضع جعل من ليبيا مركز هجرة دولية فدخلها كل من هب ودب إلى أن تضخمت أعداد المهاجرين إلى الملايين، بعضهم ينتظر العبور لأوروبا وبعضهم استأنس العيش والبقاء في ليبيا.

هذا العدد الضخم أثقل كاهل الاقتصاد الليبي وساهم في تدني قيمة الدينار أمام الدولار نتيجة تضاعف القوة الشرائية فصرنا نستورد أضعاف ما نستهلكه كليبيين وفتحت بذلك شهية تجار الاعتمادات الذين استنزفوا العملة الصعبة بعد أن سهل لهم المصرف المركزي والحكومة ذلك.

المسؤول الأول والأخير على دخول المهاجرين غير الرسميين هي الحكومات والجهات المسؤولة شرقا وغربا، فقد كان أمام أعينهم بل وبعضهم ساهم في تسهيل دخولهم طمعا في المال الفاسد وترزقا.

الغريب أن يعلن المسؤولون شرقا وغربا تحركهم بعد عقد ونصف لترحيل المهاجرين.. فأين كنتم كل ذلك الزمن الطويل!؟ ولماذا اليوم بعد أن تحرك الشعب؟!.

لقد صار لزاما أن تتم محاسبة كل المسؤولين الذين حكموا البلد خلال الفترة السابقة والحالية على تقصيرهم شرقا وغربا وأن يعتذروا للشعب عن ما أوصلونا إليه من أزمات لعل من أهمها أزمة المهاجرين غير الرسميين.

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