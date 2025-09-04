«المسجد الإبراهيمي» في خطر.. دعوات دولية لحماية التراث الفلسطيني

دعت فلسطين، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” إلى التدخل العاجل لحماية المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، من الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة التي تستهدف تراثه الحضاري والديني.

وجاءت الدعوة في بيان أصدره علي زيدان أبو زهري، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية للتراث المادي وغير المادي، ردًا على تنظيم مؤتمر استيطاني في ساحات المسجد الإبراهيمي بمشاركة مسؤولين إسرائيليين.

ووصف أبو زهري هذا التحرك بأنه “تعد صارخ على الموروث الحضاري والديني للشعب الفلسطيني”، واستفزاز لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم.

وطالب أبو زهري اليونسكو والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لحماية المسجد الإبراهيمي والمقدسات الإسلامية والمسيحية، مشددًا على ضرورة فرض إجراءات رادعة ضد ما وصفه بـ”منظومة الاستعمار” الإسرائيلية.

وأكد أن الحرم الإبراهيمي، المسجل على لائحة التراث العالمي لليونسكو، يتعرض لسياسة ممنهجة للتهويد تهدف إلى طمس الهوية التاريخية الفلسطينية.

وحمل المسؤول الفلسطيني الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الانتهاكات، محذرًا من محاولات تحويل الصراع إلى صراع ديني مفتوح.

وأضاف أن التراث الفلسطيني، المادي وغير المادي، يشكل جزءًا أصيلًا من الهوية الإنسانية العالمية، داعيًا إلى حماية دولية جادة لوقف محاولات الاحتلال تشويه الذاكرة الجمعية للشعب الفلسطيني.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل استمرار إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، حيث قتل نحو 60 ألف شخص وأصيب نحو 163 ألفًا آخرين، وفق بيانات فلسطينية.

وفي سياق متصل، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن روسيا تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

تأتي دعوات فلسطين الأخيرة لتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات، في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة، وسط تحذيرات دولية من انعكاسات هذه السياسات على الاستقرار الإقليمي والأمن الإنساني.