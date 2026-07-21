المسلاتي: البريقة جاهزة لتأمين وقود محطة «جنوب طرابلس» الجديدة

أكد المتحدث باسم شركة البريقة لتسويق النفط أحمد رجب المسلاتي جاهزية الشركة لتأمين احتياجات محطة كهرباء جنوب طرابلس الجديدة من الوقود، دعمًا لجهود قطاع الكهرباء والاستعدادات الجارية لإجراء التجارب التشغيلية للوحدة الأولى بالمحطة.

وصرّح المسلاتي بأن اجتماعًا تنسيقيًا عُقد بمقر الإدارة العامة للتشغيل والعمليات بشركة البريقة، بمشاركة ممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة البريقة لتسويق النفط، والشركة العامة للكهرباء، لبحث آليات توفير احتياجات المحطة من مصادر الطاقة وضمان انسيابية الإمدادات بما يتوافق مع المتطلبات التشغيلية.

وأوضح أن شركة البريقة أكدت خلال الاجتماع جاهزيتها لتوفير احتياجات محطة جنوب طرابلس الجديدة من الوقود السائل البديل، وفق الطلبات الواردة من الشركة العامة للكهرباء والإمكانات التشغيلية المتاحة، بما يدعم تنفيذ التجارب التشغيلية المقررة للوحدة الأولى.

وأضاف المسلاتي أن الكميات التي وفرتها الشركة خلال شهر يوليو بلغت 21,550 مترًا مكعبًا من الوقود، بينما تعمل على استكمال الكمية المتبقية البالغة 14,450 مترًا مكعبًا، للوصول إلى المستهدف الإجمالي المحدد عند 36,000 متر مكعب.

وأشار إلى أن إمدادات الغاز الطبيعي المخصصة لتشغيل وحدات محطة جنوب طرابلس الجديدة تشهد استقرارًا، بمعدل يبلغ 135 مليون قدم مكعب يوميًا، وهو ما يدعم جاهزية المحطة ويعزز قدراتها على إنتاج الطاقة الكهربائية.

كما صرّح المسلاتي بأن رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، الدكتور فؤاد علي بالرحيم، شدد على أهمية استمرار التنسيق بين المؤسسة الوطنية للنفط، وشركة البريقة لتسويق النفط، والشركة العامة للكهرباء، مع تسخير جميع الإمكانات الفنية والتشغيلية لضمان نجاح التجارب التشغيلية للمحطة، بما يسهم في دعم استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين كفاءة الإمدادات.

وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون المستمر بين مؤسسات قطاعي النفط والكهرباء لتوفير احتياجات محطات التوليد من الوقود والغاز الطبيعي، بما يعزز جاهزية البنية التحتية الكهربائية، ويرفع كفاءة إنتاج الطاقة، خاصة خلال فترات ارتفاع الطلب على الكهرباء.

هذا وتُعد محطة كهرباء جنوب طرابلس الجديدة من المشاريع الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء في ليبيا، وتخفيف الضغط على الشبكة العامة، فيما تواصل شركة البريقة لتسويق النفط، بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، تأمين احتياجات محطات التوليد من الوقود والغاز لضمان استقرار الإمدادات الكهربائية في مختلف أنحاء البلاد.