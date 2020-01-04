المشري: ما صُدِر عن نواب طبرق لا يساوي قيمة الحبر الذي كُتِب به

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن ما صدر عن عدد من أعضاء مجلس النواب المنعقد في طبرق لا يمثل إرادة مجلس النواب، لمخالفته اللوائح المنظمة لعمل البرلمان.

ونقل المكتب الإعلامي بالمجلس عن المشري قوله، إن ما صدر من قرارات للمجلس خلال الجلسة الطارئة التي عقدها السبت بمدينة بنغازي، لا يساوي قيمة الحبر الذي كُتِب بها، ويعتبر رضوخاً للضغوط الواقعة عليهم من قوى الانقلاب.

هذا ووافق أعضاء مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق، على تخصيص مبلغ يقدر بنحو 20 مليار دينار لدعم عمليات قوات حفتر في عدوانها على العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في جلسة طارئة عٌقِدت بمدينة بنغازي، بحضور 38 نائباً فقط من أصل 200.

كما صوت الأعضاء على قطع كافة العلاقات بين الدولة الليبية وتركيا.

ووافق الأعضاء المجتمعين على تفويض قوات حفتر بتعطيل المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وصوت الـ38 نائبًا على رفض مذكرتي التفاهم مع تركيا في غياب عقيلة صالح ونائبه.

وصوتوا بالإجماع أيضا على إحالة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى بسبب توقيعهم الاتفاقية مع تركيا، حسب وصفهم.

يُشار إلى أن النواب المجتمعين في بنغازي داعمون لعدوان حفتر على العاصمة فيما يعقد بقية أعضاء مجلس النواب الرافضين للحرب على طرابلس اجتماعاتهم في طرابلس.