«المشري» يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بمقر المجلس في طرابلس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل.

وتناول اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث أكد المشري على ضرورة الدفع بالمسار الدستوري وإصدار قوانين انتخابية توافقية بين مجلسي الدولة والنواب؛ لضمان عملية انتخابية نزيهة تقبل بنتائجها جميع الأطراف.

من جانبه أكد ساباديل، أن تعزيز الحوار بين جميع الفاعلين في #ليبيا هي قاعدة ضرورية لبناء خارطة طريق سياسية فعالة تحافظ على الاستقرار والوحدة وتؤدي إلى انتخابات قريبًا.