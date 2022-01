«المشري» يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بمقر المجلس في طرابلس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه ساباديل.

وتناول اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالعملية الانتخابية، حيث أكد المشري على ضرورة الدفع بالمسار الدستوري وإصدار قوانين انتخابية توافقية بين مجلسي الدولة والنواب؛ لضمان عملية انتخابية نزيهة تقبل بنتائجها جميع الأطراف.

من جانبه أكد ساباديل، أن تعزيز الحوار بين جميع الفاعلين في #ليبيا هي قاعدة ضرورية لبناء خارطة طريق سياسية فعالة تحافظ على الاستقرار والوحدة وتؤدي إلى انتخابات قريبًا.

Very good meeting with Khaled al Mishri, President of High Council of State. Increasing dialogue among all actors in #Libya is necessary base to build effective political roadmap that must preserve stability & unity & lead to #elections soon pic.twitter.com/Kn5syLizj6

