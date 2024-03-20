المشكلات الصحية التي يسببها الإفراط في تناول اللحوم

اعتاد الكثيرون خلال شهر رمضان المبارك، تناول اللحوم بكميات كبيرة، دون الانتباه لما قد تسببه لهم من مشاكل صحية، فرغم أنها من الأطعمة التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهي هامة لجسم الإنسان، ولكن يجب تناولها بشكل معتدل.

وحذر العديد من الأطباء وخبراء التغذية، من أن الإفراط في تناول اللحوم يمكن أن يؤدي للعديد من المشكلات الصحية، ومنها:

زيادة خطر الإصابة بالسرطان: إذ تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمصنعة قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، مثل: سرطان القولون، وسرطان البنكرياس، وسرطان المعدة.

صعوبة الهضم: حيث أن اللحوم من الأطعمة التي تحتاج إلى وقت حتى يتم هضمها، ولا تحتوي على الألياف، ويمكن أن تسبب حدوث انتفاخات، وخاصةً اللحم الذي يحتوي على دهون، وبالتالي يؤدي الإفراط في تناول اللحوم إلى الإصابة بإضطرابات في عملية الإخراج ومواعيدها.

تأثيرات سلبية على البشرة والشعر: فاللحوم ليست غنية “بفيتامين ج”، الهام في تكوين الكولاجين الذي يحافظ على صحة البشرة والشعر والأظافر، ونادرا ما يتوفر هذا الفيتامين في المنتجات الحيوانية.

زيادة فرص الإصابة بالأمراض: وخاصة المتعلقة بالمناعة والفيروسات، مثل: نزلات البرد، وذلك لأنك لعدم تناول الفيتامينات والمعادن اللازمة لمقاومة العدوى.

مشاكل القلب والشرايين: إن تناول اللحوم على حساب مصادر الألياف الأخرى، فإنها ستؤثر مع الوقت على صحة القلب والشرايين، حيث أن اللحوم ترفع مستوى الكوليسترول الضار بالجسم، وخاصةً اللحوم المصنعة أو التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون غير الصحية.

الإصابة بالإلتهابات في الجسم: إذ أن الدهون المشبعة الموجودة في اللحم، تعزز إصابة الجسم بالالتهابات، كما أن اللحوم تفتقر إلى مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الالتهابات والوقاية منها.

حصى الكلى: يسبب الإفراط في تناول اللحوم التأثير سلبًا على الكلى وزيادة احتمالية تكون الحصوات، حيث أن البروتينات الحيوانية تحتوي على مركبات تسمى البيورينات التي تتحلل إلى حمض اليوريك، والكثير من هذا الحمض يسبب تكون حصوات الكلى.

زيادة الوزن: إن تناول كميات كبيرة من البروتين الحيواني سوف يتم تخزينه بالجسم على هيئة دهون.

إمكانية الإصابة بالجفاف: نتيجة زيادة حمض اليوريك في الجسم الذي يحدث بسبب تناول كميات كبيرة من اللحوم، فسوف تحتاج الكلى إلى مقدار زائد من الماء لتخليص الجسم من المواد السامة التي تتراكم بسبب اللحوم.

المصدر: مواقع طبية وإلكترونية