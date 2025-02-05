المشهور الغامض.. مصر تنعي وفاة فنان كبير  

توفي الفنان صالح العويل، عن عمر يناهز 78 عاما، بعد صراع مع المرض، بحسب ما اعلن ابنه هشام، وقال هشام، في تصريحات لـ “صدي البلد”، “إنه لم يتحدد حتي الآن موعد صلاه الجنازة او الدفن”.

وفي شهر نوفمبر الماضي، شارك الفنان صالح العويل، بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي مر بها، في كواليس مسلسل جودر وظهر “العويل” بصحبة النجم ياسر جلال بطل العمل، خلال تنفيذ مشهد مشترك.

هذا و”ولد صالح العويل في 19 مارس 1946 بمحافظة الشرقية، ويقيم حاليا في منطقة باسوس بمحافظة القليوبية، واشتهر العويل باﻷدوار الثانوية في عشرات اﻷفلام، بدأ العمل في السينما منذ حقبة الستينات من خلال فيلم اللص والكلاب، من أفلامه اﻷشرار، ومضى قطار العمر، البريء، وضاع العمر يا ولدي، حسن اللول، عصابة حمادة وتوتو، من أشهر أعماله بالشخصيات السينمائية مثل شخصية سائق الأتوبيس الذي عمل حادثة في فيلم ضد الحكومة، وشاويش السجن الحربي في فيلم البريء، وأحد أفراد عصابة البروفيسور في فيلم الشيطانة التي أحبتني وفرد العصابة في فيلم العميل رقم 13، وعسكري السجن في فيلم حنفي الأبهة، والمسجون في فيلم ومضى قطار العمر”.

كما “ظهر العويل في عدد كبير من أشهر الأفلام السينمائية بداية من فيلم اللص والكلاب مع شكري سرحان وشادية، كما شارك في عدد كبير من الأفلام مع كبار النجوم ومنهم فريد شوقي في كلمة شرف وضاع العمر يا ولدي، ومحمود عبد العزيز أبناء وقتلة، وأحمد زكي في الإمبراطور ومستر كاراتيه وحسن اللول، ونور الشريف في كتيبة الإعدام و”13 أشغال” ولهيب الانتقام ومحمود ياسين في الرصاصة لا تزال في جيبي وبدوروالخيط الرفيع، وعادل إمام الذي شارك معه في عدد كبير من الأفلام ومنها المولد، والحريف وعصابة حمادة وتوتو واحنا بتوع الأتوبيس وجزيرة الشيطان والإرهاب والكباب وشمس الزناتي والنوم في العسل”.

وكذلك شارك الراحل، “أيضا في عدد كبير من أشهر المسلسلات التليفزيونية ومنها رأفت الهجان وليالي الحلمية وأخلام الفتى الطائر والسيرة الهلالية وزيزينيا ونصف ربيع الآخر وقال البحر وجبل الحلال وعايزة أتجوز والمصراوية وعفاريت السيالة وكناريا وشركاه والأصدقاء والعصيان وأميرة في عابدين وجحا المصري وفارس بلا جواد والكومي وأوان الورد والرجل الآخر والحاوي، بالإضافة إلى ظهوره في عدد من المسرحيات منها الصعايدة وصلوا و”حكيم عيون”.