المصرف المركزي: تعزيز الاستقرار المالي أولوية استراتيجية

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، مع عدد من مسؤولي بنك جي بي مورجان، تطورات الاقتصاد العالمي وانعكاساتها على الأسواق المالية، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر البنك بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وفق ما أفاد به مصرف ليبيا المركزي.

وشارك في اللقاء من جانب بنك جي بي مورجان كل من ماكس نيوكيرشن، المدير العام ورئيس المدفوعات الدولية والمدفوعات التجارية، وماشا قلوخوفسكي رئيسة القطاع العام، وجورج الأشقر رئيس القطاع العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها المستجدات الاقتصادية الدولية والتطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وانعكاساتها على الأسواق المالية العالمية.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في إطار دعم الاستقرار المالي، وتنويع مصادر عوائد احتياطيات النقد الأجنبي، إلى جانب مواكبة أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتنمية هذه الاحتياطيات، وفق اتفاقيات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود مصرف ليبيا المركزي لتوسيع شبكة علاقاته مع البنوك المراسلة العالمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة النظام المالي الليبي ورفع مستوى التكامل مع الأسواق الدولية.