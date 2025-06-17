المركزي ومؤسسة النفط يبحثان الترتيبات المالية لزيادة الإنتاج وتجاوز التحديات

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، صباح اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، وذلك بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، ضمن جهود التنسيق المشترك بين المؤسستين لدعم قطاع النفط بصفته المصدر الرئيسي للدخل القومي وركيزة الاقتصاد الوطني.

وناقش الجانبان الترتيبات المالية اللازمة لدعم خطط المؤسسة الوطنية للنفط الرامية إلى زيادة معدلات الإنتاج، إلى جانب معالجة أبرز التحديات التي تعيق تنفيذ هذه الخطط، خاصة ما يتعلق بتوفير الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ مشاريع التوسعة وتحديث البنية التحتية للقطاع.

وخلال اللقاء، أكد المحافظ استعداد مصرف ليبيا المركزي لتقديم الدعم المالي المطلوب عبر القنوات والمؤسسات المصرفية والمالية الرسمية، في خطوة تعكس حرص المصرف على تمكين المؤسسة الوطنية للنفط من تحقيق أهدافها، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والاستثمارية الدقيقة التي تمر بها البلاد.

كما شدد اللقاء على أهمية انتظام عمليات توريد المحروقات من خلال حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى مصرف ليبيا المركزي، بما يضمن الاستقرار في السوق المحلية ويعزز الثقة في أداء القطاع.

واتفق الطرفان على عقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ خطط زيادة الإنتاج وتقييم التقدم المحرز، في إطار التعاون المستمر لتأمين الموارد المالية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.