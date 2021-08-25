المصرف المركزي يبحث برامج وأنشطة البنك الدولي في ليبيا

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بمكتبه في طرابلس، اليوم الأربعاء، مع فريق من البنك الدولي الذي يزور ليبيا هذه الأيام، برئاسة فريد بالحاج نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وجسكو هنتشل المدير القطري بدولة ليبيا، وهينرت كلتنبورن الممثلة المقيمة للبنك الدولي بدولة ليبيا، بحضور عدد من مدراء الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي.

وتم خلال اللقاء التباحث حول البرامج والأنشطة التي يعتزم البنك الدولي القيام بها داخل ليبيا وما يمكن لخبراء البنك الدولي تقديمه في إنجاح تلك المشاريع،

ونوه أعضاء الوفد، خلال اللقاء، بأهمية الدور الذي يلعبه مصرف ليبيا المركزي، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك.

من جانبه قدم المحافظ خلال اللقاء، إحاطة عن الوضع المالي والإقتصادي وأهم التحديات والصعوبات.