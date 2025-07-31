المصرف المركزي يطلق منظومة «راتبك لحظي» لتسريع صرف مرتبات القطاع العام

في إطار خطته للتحول الرقمي وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم عن إطلاق منظومة “راتبك لحظي”، وهي منصة تقنية متكاملة طوّرها وشغلها المصرف داخليًا.

وتهدف هذه المنظومة إلى تحويل مرتبات موظفي القطاع العام مباشرة إلى حساباتهم في المصارف التجارية عبر شبكة الدفع الفوري التابعة للمصرف، بالتعاون مع وزارة المالية.

وتعتمد المنظومة على مطابقة بيانات العاملين مع وزارة المالية والهيئة العامة للمعلومات والأنظمة المصرفية، ثم تنفيذ التحويلات تلقائيًا دون الحاجة إلى استخدام الحوافظ التقليدية.

ويواصل المصرف استكمال الربط التقني مع المصارف التجارية ومنظومة الأغراض الشخصية، إضافة إلى إشعار المواطنين لاستكمال بياناتهم المصرفية تمهيدًا لإطلاق الخدمة على نطاق وطني نهاية شهر أغسطس.