المصرف المركزي يُحذّر من محاولات احتيال إلكترونية

حذر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الجمعة، المواطنين من رسائل متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت المختلفة، توهم بالتسجيل للحصول على مبالغ مالية.

وأوضح المصرف في بيان له، أن ذلك يأتي بهدف خداع المواطنين واختراق أجهزتهم أو السرقة المالية أو سرقة البيانات أو الابتزاز الإلكتروني.

وأكد المصرف حرصه على عدم وقوع المواطنين ضحايا لمحاولات خداع واحتيال إلكترونية، تم رصدها من قبل المصرف.

كما دعا المصرف المواطنين، إلى عدم التجاوب مع مثل هذه المحاولات أو تداولها.

ونوه مصرف ليبيا المركزي إلى أن المنشورات التي تُمثله هي المنشورة عبر صفحاته الرسمية المُّوثّقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، أو بالرُجوع إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمصرف.