المصرف المركزي..6,860 مليون مواطن مستفيد من مخصصات أرباب الأسر

وأعلن السيوي في تصريحات صحفية اليوم الأحد نقلتها وكالة الأنباء الليبية بطرابلس، أن عدد أرباب الأسر المتحصلين على مخصصاتهم عن العام 2019 حتى 15 ديسمبر الجاري، بلغ 1,360 مليون رب أسرة.

وأوضح السيوي، أن عدد الأفراد المستفيدين من مخصصات أرباب الأسر بلغ 6,860 مليون مواطن، مشيرا إلى أن مخصصات أرباب الأسر الموزعة على مستحقيها كلفت إلى الآن نحو 3,430 مليار دولار، على حد قوله.

وأضاف السيوي، أن المصارف التجارية ستتوقف عن استلام المخصصات الإضافية عن العام 2018 يوم 31 من ديسمبر الجاري، موضحا في الوقت ذاته استمرار قبول معاملات مخصصات أرباب الأسر عن العام 2019 خلال عام 2020.

وذكر رئيس مشروع مخصصات أرباب الأسر في المصرف المركزي بطرابلس، أن بعض المصارف التجارية ستتوقف عن استلام إجراءات مخصصات أرباب الأسر مؤقتا لعشرة أيام بسبب إغلاق الحسابات السنوية.

يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي قد بدأ في صرف مخصصات أرباب الأسر على المواطنين عن العام 2019، في 20 أغسطس الماضي، بحسب سالم السيوي.