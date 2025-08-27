المعدن النفيس تحت الضغط.. الدولار القوي يضعف جاذبية الذهب للمستثمرين

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، ما قلل من جاذبية المعدن الثمين للمستثمرين الأجانب.

وسجّلت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر المقبل (Comex) انخفاضًا بنسبة 0.27% إلى 3423.90 دولار للأونصة، بينما هبطت العقود الفورية بنسبة 0.52% إلى 3376.07 دولار للأونصة.

ويوم أمس، شهد الذهب ارتفاعًا مدفوعًا بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة بعد إعلان إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأحد أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن السياسات النقدية الأمريكية واستقرار الأسواق المالية.

وعلى صعيد العملات، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.25% إلى 98.47 نقطة، ما عزز الضغط على أسعار الذهب وحجم الطلب عليه.

ويؤكد المحللون أن حركة الدولار تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات الذهب على المدى القصير، إذ أن قوة العملة الأمريكية تقلل من قدرة المستثمرين الأجانب على شراء المعدن النفيس بأسعار مرتفعة.

ويتوقع خبراء الأسواق استمرار التقلبات في الذهب خلال الفترة المقبلة، مع متابعة المستثمرين لمستجدات السياسة النقدية الأمريكية وأثرها على الدولار وأسعار المعادن الثمينة.