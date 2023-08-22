المفوضية الأوروبية تدعو إلى البناء على خطوة توحيد المصرف المركزي

دعا الناطق باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو إلى البناء على خطوة إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي من أجل استكمال المسار الذي يؤدي إلى إجراء الانتخابات.

وأعرب ستانو عن ترحيب الاتحاد الأوروبي بصفته رئيسا مشاركا لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا، بهذا التطور والتزام قيادة المصرف المركزي بالعمل لمعالجة تأثير نحو عقد من الانقسام على هذه المؤسسة المالية.

وأضاف ستانو: «تعد إعادة توحيد فروع المصرف خطوة حاسمة نحو ليبيا موحدة ومستقرة ومزدهرة، والأمر متروك الآن لجميع الأطراف المعنية للبناء على هذا الإنجاز من أجل اختتام المحادثات الجارية بوساطة الأمم المتحدة بنجاح».

واشار ستانو إلى أنّ المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة تهدف إلى تحديد حل سياسي شامل ومستدام بقيادة ليبيين ومملوكين لليبيين للبلاد من خلال الانتخابات الوطنية.