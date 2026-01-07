المفوضية تبدأ التحضيرات لانتخابات «النقابات المهنية»

أعلنت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن يومي الأحد والإثنين 11 و12 يناير 2026، سيكونان موعدًا لنشر سجل الناخبين للنقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة للمعلمين.

ووفق الإعلان الرسمي، سيتمكن المعلمون من الاطلاع على السجلات وتقديم الطعون خلال مدة قانونية مدتها يومان من تاريخ النشر، لضمان التحقق من صحة البيانات ومراجعتها قبل بدء العملية الانتخابية.

وأكدت الإدارة أن نشر السجلات سيتم في مقر مكاتب الإدارة الانتخابية، بالإضافة إلى مقر مراقبات التعليم في نطاق كل نقابة فرعية، وأيضًا مقر النقابات الفرعية نفسها إذا وجدت، لتسهيل وصول جميع الأعضاء إلى المعلومات وممارسة حقوقهم الانتخابية بشكل فعال.

ويأتي هذا الإجراء ضمن التحضيرات الجارية لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية، التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية وضمان مشاركة واسعة للأعضاء المؤهلين.