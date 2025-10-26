المفوضية تتابع سير عمل لجان التسجيل في بلدية تاجوراء

تابع عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عبد الحكيم الشعاب سير عمل لجان قبول طلبات التسجيل ببلدية تاجوراء صباح اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025، ورافقه في الزيارة محمد صرطي، منسق التوعية والتواصل بمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس.

وشملت الزيارة لجان التسجيل المقامة في مدارس علي النفاتي، ابن العربي، أبي فراس الحمداني، البساتين، والقلعة.

وأكد الشعاب على أهمية التزام اللجان بالمعايير المعتمدة من المفوضية لضمان الشفافية ودقة البيانات المتعلقة بتحديث سجل الناخبين.

كما تم الاطلاع على آلية استقبال الطلبات ومدى جاهزية المقرات وتوافر المستلزمات الفنية واللوجستية اللازمة لتيسير عمل اللجان وضمان انسيابية الإجراءات.

وأشاد الشعاب بجهود الموظفين القائمين على العمل، مثمنًا روح التعاون والانضباط التي تميز أداء اللجان، بما يساهم في تسهيل عملية التسجيل وتحقيق التغطية الشاملة لجميع المواطنين.