المفوضية تحدد آخر موعد لتقديم طلبات الترشح لـ«انتخابات المعلمين»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن يوم غدٍ الأحد الموافق 26 إبريل 2026 سيكون آخر موعد لتقديم طلبات الترشح لانتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة للمعلمين.

ودعت المفوضية جميع الراغبين في الترشح لهذه الانتخابات إلى التوجه إلى مكاتب الإدارة الانتخابية في مختلف المناطق، وذلك قبل نهاية دوام يوم غد.

وأوضحت المفوضية أن تقديم الطلبات سيكون متاحًا خلال ساعات العمل الرسمية فقط، حيث سيتم إغلاق باب الترشح فور انتهاء الموعد المحدد.

وأضافت أنه يتوجب على المتقدمين الالتزام بكافة الإجراءات القانونية والإدارية المحددة لضمان قبول طلباتهم.

هذا وتعتبر هذه الانتخابات خطوة مهمة في عملية تعزيز المشاركة الديمقراطية داخل النقابات المهنية، بما يساهم في تحسين الأداء التنظيمي والمهني للمعلمين، ويعكس جهود المفوضية في تنظيم انتخابات نقابية شفافة تضمن حق الجميع في الترشح والمشاركة.

وتجدر الإشارة إلى أن المفوضية سبق وأعلنت عن كافة التفاصيل المتعلقة بإجراءات الترشح، والتي تشمل شروط التقديم والمستندات المطلوبة، حيث يمكن للراغبين في الترشح الاطلاع على هذه المعلومات عبر الموقع الرسمي للمفوضية أو من خلال مكاتب الإدارة الانتخابية.