المفوضية تحدد يوم الاقتراع لـ«انتخابات المجالس البلدية»

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، قرار مجلس المفوضية رقم (250) لسنة 2025 بتحديد يوم السبت الموافق 13 ديسمبر الجاري موعدًا لاقتراع الناخبين في البلديات المستهدفة ضمن انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثالثة لعام 2025.

وأوضح القرار أن عملية الاقتراع ستبدأ في تمام الساعة 9:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة 6:00 مساءً، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتوقيت والإجراءات القانونية المعمول بها، ونشر القرار في جميع وسائل الإعلام المتاحة لضمان اطلاع المواطنين.

ويشمل القرار البلديات المستهدفة في عدد من المناطق الليبية، منها توكرة والمينس والأبيار وسبها وسرت وطبرق وقصر الجدي وبنغازي، ضمن الجداول المعتمدة سابقًا بقرارات مجلس المفوضية الخاصة بتحديد الدوائر الانتخابية وتنفيذ العملية الانتخابية.

وأكدت المفوضية أهمية مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات لتعزيز دور المجالس البلدية في إدارة الشؤون المحلية والمساهمة في تعزيز الحوكمة المحلية وتقديم الخدمات للمواطنين بما ينسجم مع القوانين واللوائح المعتمدة.

المفوضية تعلن القوائم النهائية لمرشحي نقابات 2025

أعلنت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن نشر القوائم النهائية لمرشحي انتخابات النقابات، وذلك يوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر 2025.

وتشمل هذه القوائم المرشحين للنقابات المدرجة في الجدول المرفق، حيث سيتمكن الناخبون من الاطلاع على أسماء المرشحين والتحقق من صحتها قبل بدء العملية الانتخابية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود المفوضية لضمان شفافية العملية الانتخابية وتمكين العاملين في مختلف القطاعات المهنية من المشاركة الديمقراطية الفاعلة.