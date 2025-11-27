المفوضية تدعو الناخبين في تاجوراء والجديدة لاستلام «بطاقات الناخب»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الخميس، أن يوم السبت المقبل سيكون يوم عمل عادي لمراكز توزيع بطاقات الناخبين في بلديتي تاجوراء والجديدة، وذلك من الساعة 8:00 صباحًا حتى 2:00 ظهرًا، طوال فترة التوزيع المقررة.

ودعت المفوضية جميع الناخبين في البلديتين إلى التوجه إلى مراكز التوزيع خلال المواعيد المحددة لاستلام بطاقات الناخب، مؤكدة أهمية المشاركة في هذا الإجراء لضمان حقهم في التصويت خلال الانتخابات المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن التحضيرات الجارية لإتمام العملية الانتخابية في ليبيا، بعد توقيع المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب اتفاقًا لتنظيم آلية اختيار رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى شاغلي مناصب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الرقابية الإدارية.

وتهدف المفوضية من خلال توزيع بطاقات الناخبين إلى تسهيل مشاركة المواطنين وضمان شفافيتها، خصوصًا بعد سنوات من الانقسامات السياسية والتأجيلات المتكررة للانتخابات في البلاد.

المفوضية تستعد لانتخابات 134 نقابة فرعية للمعلمين

عُقد بمقر المفوضية اجتماع تنسيقي لمناقشة الاستعدادات الفنية واللوجستية لإجراء الانتخابات الفرعية للنقابة العامة للمعلمين، والتي ستشمل 134 نقابة فرعية على مستوى ليبيا.

وحضر الاجتماع كل من عضو مجلس المفوضية أبوبكر مردة، ومدير إدارة انتخاب النقابات عبدالباسط النفاتي، ومدير إدارة التوعية والتواصل خالد الموسي، ورئيس قسم التواصل عبدالرؤوف شنب، والسيدة غادة القعود من إدارة انتخاب النقابات.

وتناول الاجتماع خطة العمل لتنظيم العملية الانتخابية وتعزيز التوعية الانتخابية داخل الوسط التعليمي لضمان مشاركة واسعة من منتسبي النقابة، بالإضافة إلى توفير مواد إرشادية واضحة تسهل على الناخبين والمرشحين فهم الإجراءات المعتمدة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار عقد اجتماعات دورية لمتابعة جاهزية فرق العمل ومعالجة أية تحديات قبل انطلاق العملية الانتخابية.