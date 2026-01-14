المفوضية تستأنف العملية الانتخابية في دائرة صياد والحشان

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الأربعاء، قرار مجلس المفوضية رقم (22) لسنة 2026، القاضي باستئناف العملية الانتخابية الخاصة بالمجموعة الثانية من المجالس البلدية لعام 2025 في دائرة صياد والحشان.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 وتعديلاته، والقوانين المنظمة للإدارة المحلية وإنشاء المفوضية، إضافة إلى سلسلة من قرارات مجلس المفوضية السابقة المتعلقة بانتخابات المجالس البلدية والدوائر الانتخابية، والحكم الصادر عن الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة استئناف طرابلس لصالح المفوضية.

وينص القرار على متابعة الإدارة العامة لتنفيذ الإجراءات المتعلقة باستئناف العملية الانتخابية، وإطلاع مجلس المفوضية على كل المستجدات اللوجستية، ويبدأ تطبيق القرار من تاريخ صدوره، مع إلزام المعنيين بالتقيد والتنفيذ.

اعتماد القوائم النهائية لمرشحي انتخابات النقابات المهنية لعام 2026

أعلنت المفوضية العليا لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية اعتماد القوائم النهائية لمرشحي عدة نقابات عامة لعام 2026، شاملة: النقابة العامة للمراقبين الجويين، نقابة الصناعات التقليدية، النقابة العامة للإعلاميين الرياضيين، ونقابة النجارة وقطع الزجاج.

ويأتي هذا الإعلان بعد صدور عدة قرارات رسمية من مجلس المفوضية تضمنت اعتماد القوائم النهائية لكل نقابة على حدة.

