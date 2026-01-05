المفوضية تستبعد بعض المرشحين لبلديتي تاجوراء والجديدة

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، قرارين هامّين يتعلقان بانتخابات المجالس البلدية لبلديتي تاجوراء والجديدة ضمن انتخابات المجموعة الثالثة لعام 2025.

وجاء القرار رقم (3) لسنة 2026 لاعتماد القوائم الأولية للمترشحين، حيث تم تأكيد أسماء المرشحين الذين استوفوا الشروط القانونية للمشاركة في المنافسة الانتخابية.

في المقابل، نص القرار رقم (2) لسنة 2026 على استبعاد عدد من المترشحين الذين لم يستوفوا الشروط أو لم تتوفر لديهم المتطلبات القانونية، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسيرها وفق القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استعدادات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لاستكمال انتخابات المجالس البلدية في بلديات تاجوراء والجديدة، في إطار جهودها لتعزيز الشفافية وضمان مشاركة فعّالة للمواطنين في العملية الديمقراطية.