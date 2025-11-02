المفوضية تصدر بياناً حول مستجدات «انتخابات المجالس البلدية»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات توضيحًا بشأن آخر المستجدات المتعلقة بعملية انتخاب المجالس البلدية للمجموعة الثالثة، مؤكدة استمرار سير الإجراءات وفق الجدول الزمني المعتمد.

وأوضحت المفوضية أن عملية تسجيل الناخبين في بلديات طبرق، قصر الجدي، بنغازي، توكرة، قمينس، الأبيار، سلوق، سبها، وسرت تنتهي اليوم الأحد 2 نوفمبر2025، على أن تبدأ عملية توزيع بطاقات الناخبين يوم الاثنين 3 نوفمبر2025، في نفس المراكز التي تم فيها التسجيل.

كما أعلنت المفوضية تمديد فترة تسجيل الناخبين في بلديتي تاجوراء والجديدة حتى يوم السبت 8 November 2025، لإتاحة فرصة أكبر للمواطنين لاستكمال إجراءات التسجيل والمشاركة في الانتخابات البلدية القادمة.

وأكدت المفوضية حرصها على ضمان شفافية العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها، داعية المواطنين إلى متابعة المستجدات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي www.hnec.ly أو من خلال البريد الإلكتروني info@hnec.ly.