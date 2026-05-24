المفوضية تصدر قرارات بشأن انتخابات «النقابات المهنية»

أعلنت المفوضية المختصة بانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية، اليوم، صدور عدد من القرارات الرسمية المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية لعدد من النقابات العامة والفرعية في ليبيا.

وشمل القرار رقم (113) لسنة 2026 اعتماد النتائج النهائية لانتخاب منصب النقيب العام للنقابة العامة لمالكي المحافظ الاستثمارية، في خطوة أنهت المرحلة الانتخابية الخاصة بهذا الاستحقاق.

كما أصدرت المفوضية القرار رقم (112) لسنة 2026، والذي تضمن اعتماد القوائم النهائية لمرشحي انتخابات النقابات الفرعية التابعة لنقابة الصناعات الغذائية، تمهيدًا لاستكمال العملية الانتخابية وفق الجدول المعتمد.

وفي السياق ذاته، نص القرار رقم (111) لسنة 2026 على اعتماد القوائم النهائية لمرشحي انتخابات النقابات الفرعية التابعة لنقابة محرري عقود ليبيا، ضمن إجراءات تنظيم العملية الانتخابية وضمان جاهزية القوائم النهائية للترشح.

كما اعتمدت المفوضية، عبر القرار رقم (110) لسنة 2026، القوائم النهائية لمرشحي انتخابات النقابة العامة لنقابة الحلاقة الرجالية، في إطار استكمال الترتيبات الخاصة بالاستحقاقات النقابية.

وتأتي هذه القرارات في سياق تنظيم العملية الانتخابية داخل النقابات والاتحادات المهنية، بما يضمن شفافية الإجراءات واعتماد القوائم والنتائج وفق الأطر القانونية المعتمدة.