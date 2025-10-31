المفوضية تصدر كتاب الأسبوع بعنوان «دليل التشريعات الانتخابية»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن إصدار كتاب الأسبوع بعنوان دليل التشريعات الانتخابية 2012-2021، وهو من منشورات اللجنة المركزية للانتخابات المحلية.

وأوضحت المفوضية أن الكتاب يُعد دليلاً متكاملاً يضم القوانين والقرارات المتعلقة بالتشريعات الانتخابية، من بينها قانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية، والقانون رقم 9 لسنة 2013 بتعديل القانون رقم 59 لسنة 2012 في شأن نظام الإدارة المحلية، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإدارة المحلية.

وذكرت المفوضية أن الدليل يتضمن أيضًا قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 387 لسنة 2021 بشأن اعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، وكذلك اللائحة المرفقة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1363 لسنة 2018، إلى جانب عدد من القوانين والقرارات الأخرى ذات العلاقة بالتشريعات الانتخابية.

وأكدت المفوضية أن الكتاب متوفر بنسخته الورقية في مكتبة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.