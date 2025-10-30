المفوضية تعقد اجتماعاً مع منسقي المكاتب لمتابعة العملية الانتخابية

في إطار الاستعدادات الجارية لاستكمال مراحل انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة – 2025)، عقدت إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية صباح اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 اجتماعًا عبر تطبيق (Google Meet) مع منسقي التوعية والتواصل من المكاتب الانتخابية المستهدفة، وهي مكاتب: بنغازي، طبرق، طرابلس، سبها، سرت، والساحل الغربي.

وترأس الاجتماع خالد الموسي، مدير إدارة التوعية والتواصل، بحضور كل من عبدالرؤوف شنب، رئيس قسم التواصل، ومحمد العايب، مسؤول وحدة المواقع الإلكترونية.

وناقش الاجتماع مستجدات مرحلة تسجيل الناخبين وما تحقق من مؤشرات إيجابية في هذا الجانب، إضافة إلى الاستعدادات الجارية للمرحلة القادمة المتمثلة في توزيع “بطاقة ناخب”، باعتبارها محطة أساسية نحو استكمال العملية الانتخابية.

كما تطرق المشاركون إلى جهود فرق التوعية في الميدان، وآليات تطوير الرسائل الإعلامية ووسائل التواصل مع المواطنين لرفع نسب التسجيل، وضمان وصول الحملات التوعوية إلى مختلف الفئات المستهدفة في البلديات المعنية.

وفي ختام الاجتماع، شدد الموسي على أهمية مضاعفة الجهود خلال الفترة المتبقية من مرحلة تسجيل الناخبين، مؤكدًا أن آخر موعد للتسجيل في سجل الناخبين للبلديات (طبرق، قصر الجدي، بنغازي، توكرة، قمينس، الأبيار، سلوق، سبها، وسرت) سيكون يوم الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025، وبأن مرحلة توزيع “بطاقة ناخب” في هذه البلديات ستنطلق يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر 2025، إيذانًا ببدء مرحلة جديدة في مسار العملية الانتخابية نحو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

المفوضية تحث المواطنين في عدد من البلديات على سرعة التسجيل في سجل الناخبين قبل الموعد النهائي

تعلن المفوضية السامية للانتخابات في البلديات التالية: (طبرق، قصر الجدي، بنغازي، توكرة، قمينس، الأبيار، سلوق، سبها، سرت)، أن آخر موعد للتسجيل في سجل الناخبين سيكون يوم الأحد 2 نوفمبر 2025.

وتُهيب المفوضية بالمواطنين في هذه البلديات الإسراع في التسجيل لضمان مشاركتهم في الانتخابات القادمة.