المفوضية تعلن إجراءات جديدة لانتخابات «النقابة العامة للمعلمين»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية حددت يومي الأحد والاثنين 11 و12 يناير 2026 موعدًا لنشر سجل الناخبين الخاص بالنقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة للمعلمين.

وأوضحت المفوضية أن نشر السجل يهدف إلى إتاحة الفرصة للاطلاع عليه وتقديم الطعون بشأنه خلال المدة القانونية المحددة، والتي تمتد ليومين اعتبارًا من تاريخ النشر.

وبحسب الإعلان، سيتم نشر سجل الناخبين بمقار مكاتب الإدارة الانتخابية، إضافة إلى مقار مراقبات التعليم الواقعة في نطاقها مقار النقابات الفرعية، وكذلك بمقار النقابات الفرعية نفسها في حال توفرها.

وأكدت المفوضية أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة لضمان سلامة العملية الانتخابية، وتمكين المعلمين من ممارسة حقوقهم النقابية وفق الأطر القانونية المحددة.

المفوضية تعتمد لائحة إجراءات انتخاب النقابة العامة لمهنة التغذية

أصدرت المفوضية العليا للانتخابات قرارها رقم (11) لسنة 2026 بشأن اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب النقابة العامة لمهنة التغذية. للاطلاع على نص اللائحة كاملة، من هنا.

المفوضية تعتمد لائحة إجراءات انتخاب النقابة العامة لصياغة الذهب والفضة

أصدر مجلس المفوضية قرار رقم (7) لسنة 2026 بشأن اعتماد لائحة الإجراءات الخاصة بانتخاب النقابة العامة لصياغة الذهب والفضة، لتحديد كيفية سير العملية الانتخابية وضمان شفافيتها وعدالتها.