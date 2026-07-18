المفوضية تعلن استمرار انتخابات «نقابة المعلمين» وفق جدول زمني محدد

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا استكمال عملية الاقتراع في النقابة الفرعية المرج التابعة لنقابة المعلمين، اليوم السبت الموافق 18 يوليو 2026، ضمن انتخابات النقابات الفرعية التي تشرف عليها المفوضية.

وأكدت المفوضية أن عملية التصويت جرت في أجواء تنظيمية اتسمت بالانسيابية والالتزام بالإجراءات المعتمدة، مشيرة إلى أن مختلف الأطراف المشاركة حرصت على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأوضحت المفوضية أن الانتخابات تتواصل في بقية النقابات الفرعية لنقابة المعلمين وفق الجدول الزمني المحدد بموجب قرار مجلس المفوضية رقم (142) لسنة 2026.

وأضافت أن العملية الانتخابية ستُستكمل تباعًا حتى 27 يوليو 2026، وفق المواعيد المعتمدة، لاستكمال انتخاب جميع النقابات الفرعية.

وأكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استمرار تنفيذ جميع مراحل العملية الانتخابية وفق الضوابط والإجراءات القانونية المعتمدة، بما يضمن نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وصولًا إلى استكمال تشكيل النقابات الفرعية ضمن المواعيد المحددة.