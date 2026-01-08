المفوضية تعلن النتائج النهائية لانتخابات «المجالس البلدية»

أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار رقم (5) لسنة 2026 بشأن الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات المجالس البلدية ضمن المجموعة الثالثة لعام 2025، والتي تشمل بلديات بنغازي، قمينس، الأبيار، توكرة، سلوق، قصر الجدي، سرت، وسبها، وذلك بعد استكمال جميع المراحل القانونية والفنية للعملية الانتخابية.

ويأتي هذا الإعلان استنادًا إلى قرارات مجلس المفوضية السابقة، بما في ذلك القرار رقم (250) لسنة 2025 الذي حدّد يوم الاقتراع لهذه المجموعة، والقرار رقم (274) لسنة 2025 الذي اعتمد النتائج الأولية للانتخابات، تنفيذًا للجدول الزمني المعتمد لانتخابات المجالس البلدية.

وشمل القرار استثناء نتائج الانتخابات النهائية للمجلس البلدي طبرق، نظرًا لعدم استكمال مرحلة الطعون، والتي من المتوقع أن تُعلن نتائجها الأسبوع المقبل.

ويمكن الاطلاع على نص القرار الكامل من هنا.