المفوضية تعلن بدء استقبال طلبات التسجيل في 11 بلدية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن فتح مقار لجان قبول طلبات التسجيل في عدد 11 بلدية ضمن انتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة – 2025)، حيث باشرت 39 لجنة أعمالها الميدانية في استقبال طلبات ونماذج التسجيل للمواطنين المقيمين داخل البلدية وغير المقيدين بها.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ مراحل العملية الانتخابية من قبل مكاتب الإدارة الانتخابية بالمفوضية، بما يضمن تسهيل استقبال الطلبات وتمكين المواطنين من استكمال إجراءات تسجيلهم بكل يُسر في مقار اللجان المعتمدة داخل البلديات المستهدفة.

وتعمل هذه اللجان من الساعة 8:30 صباحًا حتى الساعة 2:30 ظهرًا، من يوم الأحد إلى يوم الخميس، لاستقبال المواطنين الراغبين في التسجيل والمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي.