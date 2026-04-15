المفوضية تعلن قرارات جديدة تخص «النقابات المهنية»

أعلنت إدارة انتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، سلسلة من القرارات والبيانات الرسمية المتعلقة بعدد من الاستحقاقات النقابية المهنية.

وأصدرت المفوضية قرار مجلس المفوضية رقم (95) لسنة 2026 بشأن إعلان النتائج الأولية لانتخاب النقابات الفرعية لنقابة المهن الهندسية، مشيرة إلى إتاحة الاطلاع على النتائج عبر القنوات الرسمية الخاصة بها.

كما أعلنت الإدارة عن قائمة أسماء المترشحين لانتخاب مقعد رئيس النقابة العامة لنقابة ملاك المحافظ الاستثمارية، والمقرر إجراؤه خلال يومين، الثلاثاء والأربعاء الموافقين 14 و15 أبريل 2026، على أن يتم فتح باب الطعون على الترشيحات خلال مدة قانونية تمتد ليومين من تاريخ النشر.

وفي سياق متصل، أصدرت المفوضية قرار مجلس المفوضية رقم (91) لسنة 2026 بشأن إعلان النتائج الأولية لانتخاب النقابة العامة لعمال الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، ضمن متابعة العملية الانتخابية للاتحادات المهنية في البلاد.

وأكدت المفوضية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسار تنظيم الانتخابات النقابية وتعزيز الشفافية في الاستحقاقات المهنية المختلفة.