المفوضية تعلن موعد نشر قوائم مرشحي «نقابات الصيادين»

أعلنت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن يوم الأحد الموافق 18 يناير 2025 سيكون موعدًا لنشر القوائم الأولية للمترشحين لانتخاب النقابات الفرعية لنقابة الصيادين.

وأوضحت الإدارة أن القوائم ستشمل النقابات الفرعية التي استوفت جميع الإجراءات المطلوبة لقبول طلبات الترشح، على أن تبقى معروضة لمدة يومين للاطلاع وتقديم الطعون، وذلك خلال المدة القانونية المحددة، والتي تبدأ من تاريخ النشر.

وبيّنت المفوضية أن نشر القوائم سيتم بمقرات الإدارات الانتخابية الواقعة ضمن نطاق مقار النقابات الفرعية، إضافة إلى مقار النقابات الفرعية نفسها في حال توفرها، إلى جانب نشرها على صفحة إدارة انتخاب النقابات على موقع فيسبوك، وفق الجدول المعتمد.

ودعت الإدارة النقابات الفرعية الواردة في الكشف، والتي لم تستكمل إجراءاتها، إلى استكمال المتطلبات في أجل أقصاه يوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026.

وأكدت أن عدم استيفاء الإجراءات خلال المدة المحددة يترتب عليه استبعاد القائمة أو المترشح غير المستوفِي، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لانتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية، الصادرة بموجب قرار مجلس المفوضية رقم 10 لسنة 2024 وتعديلاته.