المفوضية تفتح باب الترشح لانتخابات «النقابات الفرعية»

أعلنت إدارة انتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن فتح باب تقديم طلبات الترشح لانتخاب النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامةللصناعات الغذائية والنقابة العامة للمياه والصرف الصحي، وذلك بنظام القوائم.

وأكدت الإدارة أن استقبال الطلبات يبدأ يوم الثلاثاء 20 يناير 2026 ويستمر حتى يوم الخميس 29 يناير 2026، مشيرة إلى أن الطلبات تُقدَّم في مقرات مكاتب الإدارات الانتخابية التابعة لكل نقابة فرعية وفق الجداول الرسمية التي أعلنتها المفوضية.

وأوضحت الإدارة أن هذه الانتخابات تهدف إلى تعزيز مشاركة العاملين في القطاعات المهنية المختلفة، وتمكينهم من اختيار ممثليهم في النقابات، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والمهنية في إدارة شؤون العمل والحقوق النقابية.

ويتيح نظام القوائم للمرشحين تقديم أنفسهم ضمن مجموعات مترابطة، ما يسهل على الناخبين التعرف على البرامج والسياسات المشتركة لكل قائمة قبل التصويت، ويقلل من التشتت في اختيار المرشحين، كما يعزز تنظيم العملية الانتخابية بشكل سلس وشفاف.