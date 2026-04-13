المفوضية تفتح باب التقديم لمراقبة «انتخابات المعلمين»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بدء قبول طلبات اعتماد المراقبين لانتخابات النقابة العامة للمعلمين، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 ابريل 2026، ضمن ترتيباتها للإشراف على هذا الاستحقاق المهني.

وأفادت المفوضية، في إعلان رسمي، أن تقديم طلبات اعتماد المراقبين المحليين يجري عبر مكاتب الإدارة الانتخابية المستهدفة في انتخابات النقابة العامة للمعلمين، وفق الآليات المعتمدة لديها.

وأتاحت المفوضية للراغبين في التقديم إمكانية الاطلاع على استمارات التسجيل وإجراءات اعتماد المراقبين من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك: https://shorturl.at/HlK36

وأكدت المفوضية أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم انتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية، بما يضمن إشراك المراقبين في متابعة سير العملية الانتخابية وفق الضوابط المعتمدة.

كما أعلنت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن نشر القائمة الأولية للمترشحين لانتخاب النقابة العامة لنقابة الشركة الليبية للتبغ، وذلك لمدة يومين، يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 13 و14 ابريل 2026، تمهيدًا لفتح باب الطعون وفق المدة القانونية المحددة.

وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية نشر نماذج المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات النقابات الفرعية، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لانتخابات النقابة العامة للمعلمين، بما يتيح للراغبين في الترشح استكمال إجراءاتهم وفق الضوابط المعتمدة.

كما أفادت إدارة الانتخاب بأنها بدأت في إجراءات انتخاب النقابة العامة لنقابة القصابين وتجارة اللحوم، عبر نشر سجل الناخبين يومي الأحد والاثنين الموافقين 12 و13 ابريل 2026، لإتاحة الفرصة للاطلاع وتقديم الطعون خلال المدة القانونية المحددة بمدة يومين من تاريخ النشر.

وبيّنت أن عملية النشر تتم في مقر مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي، الواقع ضمن نطاق مقر النقابة العامة، إضافة إلى مقر النقابة بمبنى الاتحاد الوطني لعمال ليبيا (عمارة المنتجين سابقًا) في سيدي حسين، وذلك لضمان وصول الناخبين إلى البيانات بسهولة.

كما تواصل المفوضية نشر تفاصيل العملية الانتخابية الخاصة بالنقابات الفرعية للمعلمين، بما في ذلك المقاعد المخصصة للتنافس، في إطار تنظيم شامل لانتخابات النقابات والاتحادات والروابط المهنية.