المفوضية تكشف موعد إعلان نتائج انتخابات «المجالس البلدية»

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أنها ستنشر خلال الساعات القادمة النتائج الأولية لانتخابات المجالس البلدية في البلديات الست عشرة ضمن المجموعة الثالثة للانتخابات التي جرت يوم السبت 18 أكتوبر 2025.

وأكدت المفوضية أن النتائج ستكون متاحة عبر منصاتها الرسمية، في خطوة تأتي ضمن جهودها لضمان الشفافية والمصداقية في سير العملية الانتخابية.

وتُعد انتخابات المجالس البلدية جزءًا مهمًا من العملية الديمقراطية في ليبيا، حيث تسهم في تعزيز الحكم المحلي وتمكين المجتمعات من المشاركة في صنع القرار على المستوى البلدي.

وانطلقت هذه الانتخابات على مراحل لضمان تنظيمها بشكل دقيق في مختلف البلديات. المجموعة الثالثة شملت ست عشرة بلدية، وأُجريت فيها عمليات الاقتراع يوم 18 أكتوبر 2025، وسط اهتمام كبير من المواطنين والجهات المعنية، في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد.

وتحرص المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على توفير نتائج شفافة وموثوقة لتعزيز ثقة الجمهور في النظام الانتخابي.