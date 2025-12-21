المفوضية تنهى إدخال استمارات الانتخابات وتحذّر من تداول شائعات

أعلن مركز العدّ والإحصاء بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن استكمال إدخال جميع بيانات استمارات النتائج الواردة من المكاتب الانتخابية، وفق أعلى معايير الدقة والمراجعة

وأوضح المركز أن هذه المرحلة تأتي ضمن المسار القانوني المعتمد لإدارة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى توقف العمل حاليًا عند انتظار أحكام القضاء المختص بشأن الطعون المقدمة، التزامًا بمبدأ سيادة القانون وضمانًا لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

وأكدت المفوضية أن ما يُتداول عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي حول صدور النتائج النهائية لا أساس له من الصحة، وأن الإعلان عن أي نتائج سيتم فقط عبر القنوات الرسمية بعد استكمال جميع المراحل القانونية والإجرائية.

ودعت المفوضية وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحرّي الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها إرباك الرأي العام، مؤكدة التزامها بإطلاع الجميع على أي مستجدات في حينها وبكل شفافية.

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تفتح باب الترشح لنقابات قطاع الصحة

أعلنت إدارة انتخاب النقابات والاتحادات والروابط المهنية بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن فتح باب الترشح لانتخاب النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة للعناصر الإدارية والخدمية في قطاع الصحة.

وسيكون الترشح متاحاً اعتباراً من يوم الإثنين 22 ديسمبر 2025، وحتى يوم الخميس 8 يناير 2026، حيث سيتم استقبال طلبات الترشح في مقرات الإدارات الانتخابية المحددة في نطاق كل نقابة فرعية وفق الجدول المعلن من قبل المفوضية.

وأوضحت الإدارة أن هذا الإعلان يأتي ضمن الجهود المستمرة لتفعيل العملية الانتخابية وضمان مشاركة العناصر الإدارية والخدمية في قطاع الصحة في اتخاذ القرارات التنظيمية والمهنية للنقابات.