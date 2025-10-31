المفوضية تواصل حملات التوعية بأهمية «سجل الناخبين»

تتواصل هذه الأيام حملات التوعية بأهمية التسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة – 2025)، التي تنفذها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بالتعاون مع شركاء التوعية ومنسقي التوعية والتواصل بمكاتب الإدارة الانتخابية.

وبحسب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تشمل الأنشطة جولات ميدانية في الميادين والأسواق العامة والجامعات والمراكز المجتمعية، بالإضافة إلى لقاءات عبر الإذاعات المسموعة والمتلفزة، وذلك بهدف توضيح إجراءات التسجيل وتشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية.