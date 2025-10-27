المفوضية تواصل حملات التوعية للتسجيل بالانتخابات

تستمر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في تنفيذ حملات توعية واسعة في مختلف أنحاء البلاد، للتشجيع على التسجيل في سجل الناخبين استعدادًا لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة – 2025).

والحملات التي تنفذها المفوضية بالتنسيق مع شركاء التوعية ومنسقي التوعية والتواصل بمكاتب الإدارة الانتخابية تشمل جولات ميدانية في الميادين والأسواق العامة والجامعات والمراكز المجتمعية.

كما تتضمن اللقاءات الإعلامية عبر الإذاعات المسموعة والمتلفزة لتوضيح إجراءات التسجيل وحث المواطنين على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، تأكيدًا على دورهم في بناء مجتمعاتهم.