المفوضية تُطلق استعداداتها لتوعية الناخبين بانتخابات البلديات

عقدت وحدة دعم المرأة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، صباح اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، اجتماعًا مع سفيرات التوعية الانتخابية، وذلك في إطار الاستعدادات لحملات التوعية الخاصة بمرحلة تسجيل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثالثة).

وحضر الاجتماع كل من رئيسة قسم التوعية عائشة ثبوت، ومسؤولة وحدة دعم المرأة نجوى برزويل، ومسؤولة الوحدة بمكتب الإدارة الانتخابية سبها زينب مصباح، إلى جانب مستشارة دعم وتمكين المرأة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيدة خديجة البوعيشي.

واستعرضت ثبوت خلال اللقاء إحاطة شاملة حول العملية الانتخابية والبلديات المستهدفة، مؤكدة أهمية اللقاء في رفع كفاءة السفيرات وتنسيق الجهود لتعزيز المشاركة المجتمعية، لا سيما من قبل النساء.

وقدمت برزويل خطة التوعية التي تضمنت حملات ميدانية، وتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأنشطة تفاعلية تهدف إلى الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الناخبين.

وتخلل الاجتماع نقاش حول آليات التواصل بين السفيرات ووحدة دعم المرأة، بالإضافة إلى بحث التحديات التي قد تواجه تنفيذ الخطة وسبل تذليلها لضمان نجاح حملات التوعية وتحقيق أهدافها.